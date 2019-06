Capello | ‘Sarri è andato a Londra da insegnante e torna da professore universitario’

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) La Juventus ieri ha annunciato finalmente il nuovo allenatore che come previsto è Maurizio Sarri, conduttore da sempre osteggiato dalla tifoseria bianconera perché è stato sulla panchina del Napoli e comunque non rispecchierebbe lo stile della società. A parlare dell'impatto che potrebbe avere la nuova guida sul pianeta bianconero è Fabio, nell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport". I consigli per Maurizio L'ex allenatore, attualmente in vacanza in Svizzera, ha ricordato il momento in cui è approdato nel club di Andrea Agnelli. I tifosi l'hanno immediatamente contestato e non tanto perché aveva allenato Milan e Roma, quanto perché precedentemente aveva dichiarato che non sarebbe mai stato il tecnico della Vecchia Signora. Gli ultrà hanno cercato di annientarlo con i soliti striscioni vergognosi. L'intervistato pensa che gli ultras siano uno dei mali del calcio ...

ValMar2015 : @g_capello @forumJuventus Cassano anni fa disse che non andò alla Juventus perché lì volevano dei soldati e lui non… - TifosiBN : #Capello: “Ombre su #Sarri? Anche a me capitò, poi vinsi io” ???????? - ValMar2015 : @g_capello @forumJuventus Pure io. Sul tipo di gioco nulla da dire, quello di Sarri è un calcio all’europea che a m… -