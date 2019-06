Campionato Italiano Slalom Windurf 2019 – Malte Reuscher domina la seconda tappa

Campionato Italiano di Ciclismo in tv su Rai 2 : salita di Strela nel percorso : Archiviato il Giro del Delfinato, proseguirà in altura l’avvicinamento al Tour de France per molti corridori. Alcuni degli italiani saranno attesi domenica 30 giugno 2019 in Alta Val di Taro. Qui verrà disputato il Campionato Italiano di Ciclismo su strada. Un anno fa conquistò la maglia tricolore Elia Viviani, che precedette Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Il percorso della 119ª edizione sarà un po’ diverso ed escluderà dalla vittoria i ...

Ciclismo – Campionato Italiano Juniores : Garofoli straordinario - il giovane marchigiano campione tricolore : Il marchigiano Gianmarco Garofoli è il nuovo campione Italiano Juniores di Ciclismo Gianmarco Garofoli è il nuovo campione Italiano di Ciclismo della categoria Juniores. Il corridore della regione Marche si è aggiudicato infatti la gara tricolore in linea che si è svolta a Città di Castello (provincia di Perugia) staccando tutti ed arrivando da solo sul traguardo di Viale Vittorio Veneto. Una prestazione eccezionale per uno dei ciclisti ...

Pentathlon - Campionato Italiano Assoluto Open Roma 2019 : titoli a Maria Beatrice Mercuri e Matteo Cicinelli : Si è concluso a Roma il Campionato Italiano Assoluto Open di Pentathlon, che ha visto la partecipazione di dodici atlete alla competizione femminile e diciotto a quella maschile. I tricolori sono andati a Maria Beatrice Mercuri, che ha dominato tra le donne, ed a Matteo Cicinelli, che invece ha vinto tra gli uomini al termine di una gara che ha visto fino alla fine almeno quattro atleti potersi fregiare del titolo nazionale. Di seguito tutti i ...

Beach Volley – A Toti-Allegretti e Ingrosso-Ingrosso il Campionato Italiano Assoluto : Campionato Italiano Assoluto: A Milano vincono Toti-Allegretti e Ingrosso-Ingrosso Si è conclusa la tre giorni di Campionato Assoluto di Beach Volley a Milano, tappa da ricordare per i suoi numeri dentro e fuori dal campo. Quasi diecimila spettatori si sono alternati da venerdì sul campo centrale allestito in Piazza Castello, campo che oggi è stato scenario delle semifinali e delle finali. Ad aprire la giornata la semifinale tra Giulia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. gli Ingrosso e Toti/Jessica Allegretti fanno festa al Castello Sforzesco : Il ritorno, prepotente, del talento e della determinazione di Matteo e Paolo Ingrosso e il trionfo di Jessica Allegretti e Giulia Toti che si ripetono dopo aver conquistato la Coppa Italia nella scorsa stagione. Finisce così, con gli applausi per tre giorni di grande Beach volley, la prima tappa del Campionato Italiano 2019 al Castello Sforzesco di Milano che, in quanto a caldo e presenza di pubblico, non ha nulla da invidiare alle spiagge che ...

Beach Volley – Campionato Italiano assoluto : domani le finali a Milano : Campionato Italiano assoluto: spettacolo nel main draw sulla sabbia di Milano. domani le finali Giornata di verdetti oggi a Milano nella prima tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley. Dopo la conclusione della fase a gironi di questa mattina, nel pomeriggio si sono giocate le gare valide per gli ottavi di finale (tra le seconde e le terze classificate delle pool) e per i quarti (tra le prime classificate delle pool e le ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Paolo e Matteo Ingrosso : che rientro! Meniconi/Galazzo : che sorpresa! : Un ritorno, una sorpresa e tante conferme. la prima giornata di gare dedicate al tabellone principale della tappa di apertura del Campionato Italiano al Castello Sforzesco di Milano è un susseguirsi di emozioni e partite tiratissime e decreta già il doppio poker di coppie da semifinale, con i valori tutto sommato rispettati. Il Beach volley Italiano ritrova una delle coppie simbolo dell’ultimo decennio, Paolo e Matteo Ingrosso che tornano ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Gemelli Ingrosso - Marchetto/Cottafava e Dalmazzo/Bertozzi volano nel tabellone principale : Qualificazioni grandi firme per la prima tappa del Campionato Italiano 2019 che ha vissuto ieri una lounga giornata al castello sforzesco con i tre turni di qualificazione che hanno scremato da 48 a 6 le coppie che avranno accesso oggi al main draw maschile e femminile. Spettacolo e grande partecipazione per il primo appuntamento con il circuito nazionale con qualche coppia attesa capace di superare lo scoglio delle qualificazioni come ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Ecco le liste d’ingresso della prima tappa. Nuova formula - tutto su Rai Sport Web : È subito grande successo di partecipazione per la prima tappa del Campionato Italiano di Beach volley che andrà in scena da venerdì a domenica nello splendido scenario del Castello Sforzesco di Milano, primo appuntamento della Milano CRAI volley Week che proseguirà nel week end successivo con la quarta tappa della Nations League maschile. Oltre 350 iscritti, numero da record, per il primo appuntamento del circuito tricolore, un aumento del 66% ...

Vela d’altura – Presentato a Crotone il Campionato Italiano assoluto 2019 : Presentato ieri a Crotone il Campionato italiano di Vela d’altura 2019 Crotone ospitera`, dal 16 al 20 luglio 2019, il Campionato italiano assoluto di Vela d’Altura Trofeo BPER Banca, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Club Velico Crotone e UVAI – Unione Vela Altura Italiana e con il Patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Crotone, della Camera di Commercio di Crotone, ...

Crotone - Campionato Italiano Assoluto vela d’Altura 16-20 luglio con la partecipazione di oltre 20 barche : Dopo Ischia, dove il Campionato si è svolto lo scorso anno e sono state cinque giornate all’insegna della grande competizione

Beach Volley – Nel weekend a Bibione il Campionato Italiano per società : Sabato e domenica a Bibione il Campionato Italiano di Beach Volley per società. In palio il prestigioso titolo di società Campione d’Italia Beach Volley 2019. Si alzerà sabato e domenica (1 e 2 giugno) a Bibione (VE), sulla spiaggia del Villaggio Internazionale (Via delle Colonie 2), la stagione del Beach Volley con la prima edizione del Campionato Italiano per società che preannuncia grande spettacolo con oltre 197 squadre ai nastri ...

Campionato Italiano Senior Motocross – Tragico incidente a Cavallara : perde la vita il pilota Raffaele Mazzola : Tragico incidente a Cavallara durante la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: perde la vita il pilota Raffaele Mazzola. Manifestazione annullata Grave incidente a Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Nel corso del primo giro di una manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. Immediato l’intervento del personale sanitario che ...

Serie A - Cristiano Ronaldo nominato MVP del Campionato Italiano : Zaniolo miglior giovane : L’attaccante portoghese della Juventus è stato nominato miglior giocatore della Serie A, il centrocampista della Roma è il miglior giovane Cristiano Ronaldo Mvp del campionato e Nicolò Zaniolo miglior giovane. Sono questi i riconoscimenti che la Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, per i migliori giocatori della stagione, che saranno premiati con un trofeo consegnato sul terreno di gioco prima della loro ultima ...