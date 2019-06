Campionato Italiano di Ciclismo in tv su Rai 2 | salita di Strela nel percorso

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Archiviato il Giro del Delfinato, proseguirà in altura l’avvicinamento al Tour de France per molti corridori. Alcuni degli italiani saranno attesi domenica 30 giugno 2019 in Alta Val di Taro. Qui verrà disputato ildisu strada. Un anno fa conquistò la maglia tricolore Elia Viviani, che precedette Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Ildella 119ª edizione sarà un po’ diverso ed escluderà dalla vittoria i velocisti. Spazio a quei corridori abili in, con Vincenzo Nibali il più atteso. Il siciliano proverà a vestire la maglia tricolore per la terza volta in carriera, prima di prendere il via al Tour de France. In attesa di scoprire l’esito della prova in linea dei professionisti, diamo uno sguardo al, ricordando che Rai 2 trasmetterà la diretta tv. Circuito finale con il GPM diLa partenza sarà da Borgo Val di Taro. Dopo un ...

antoguerrera : 8. Ma questo non è un thread per criticare Allegri, uno degli allenatori più sopravvalutati della storia del calcio… - pietroraffa : Le australiane non possono venire a giocare in #Italia per un accordo con la federazione: ritengono il campionato… - SimoneCosimi : Non sapevo che la federazione australiana vietasse alle sue giocatrici di militare nel campionato italiano, conside… -