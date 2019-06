Camion con 133 milioni di api si ribalta | gli sciami invadono il cielo | allarme per i

Tenta il suicidio dal cavalcavia - un Camionista lo convince a scendere : "Non sono un eroe" : “Quando vedi le cose da lontano puoi pensare che chi fa certe azioni sia un eroe, che serva coraggio, Ma quando capita a te, pensi solo a quello che puoi fare”. Parla così al Corriere della sera Gabriel Bocra Ionut, 31 anni, il camionista che ieri ha convinto un ragazzo che voleva togliersi la vita a scendere dal cavalcavia. Gabriel - che vive ad Eboli ed è in Italia da meno di otto anni - è salito ...

Sbanda e si schianta contro un Camion : morta giovane barista : La tragedia è avvenuta sulla Strada Provinciale 2, tra Roccafranca e Orzinuovi, nel bresciano. La vittima aveva soltanto 20...

ORZINUOVI - SCONTRO AUTO-Camion : MORTA 21ENNE/ Conducente illeso - traffico in tilt : ORZINUOVI, incidente frontale tra un'auto e un mezzo pesante: MORTA giovane 21ENNE, illeso il secondo Conducente ma sotto choc.

USA - Camion con 133 milioni di api si ribalta : L'autoarticolato si è ribaltato a Bozeman, nel Montana. I due autisti si sono attaccati al clacson nel tentativo di tenere alla larga decine di milioni di api.

Usa - incidente nel Montana : si rovescia Camion con milioni di api : incidente negli Usa dove camion che trasportava circa 133 milioni di api nello stato americano del Montana si è ribaltato. A provocarlo probabilmente un errore dell’autista. Lo hanno riferito i i media locali precisando che dopo l’incidente il veicolo ha iniziato a perdere carburante, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, con tutte le precauzioni legate al particolare carico. Sono state anche diramate segnalazioni alla ...

C’è la prima vittima del monopattino elettrico : 25enne si schianta contro un Camion e muore : Erano da poco passate le 22 e un ragazzo di 25 anni stava percorrendo una strada a bordo del suo monopattino elettrico quando è stato travolto e ucciso da un camion. È successo il 10 giugno scorso a Parigi, nel quartiere la Goutte d’Or, 18esimo arrondissement: secondo quanto ricostruito da Europe 1 che dà la notizia, il giovane non si sarebbe fermato a un semaforo, mancando la precedenza al mezzo pesante. Trasportato d’urgenza in ospedale ...

Ravenna - scontro frontale tra auto e Camion : muoiono due giovani - un terzo è grave : La tragedia sulla Strada Statale 16 Adriatica, nel territorio del comune di Cervia. Le due vittime sono un 30enne che era alla guida della vettura e un 26enne che era sui sedili posteriori. Estratto vivo e immediatamente soccorso invece l'altro ragazzo coinvolto, un 27enne che viaggiava sul sedile passeggero della stessa auto.Continua a leggere

Si schianta contro un Camion : la sua macchina resta decapitata - ma è salvo per miracolo : Un’auto praticamente distrutta. Metà del veicolo non esiste più. A guardare le immagini dell’incidente avvenuta nella tarda mattinata (6 giugno 2019) sull'A13, all'altezza di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, viene da pensare al peggio. Eppure la persona a bordo della macchina è rimasta miracolosamente illesa, a parte qualche lievi contusioni, in particolare ad un braccio. Nell'impatto tra la sua macchina e un camion, tutta la ...

Padova - fallisce il sorpasso con la Clio Sport - muore a 32 anni nel frontale con il Camion : Incidente mortale in Veneto sulla nuova statale del Santo a Loreggia (Padova) alle 15.45: nello scontro frontale tra un'auto, una potente Renault Clio Sportiva, e un camion ha perso la vita il...

Mercedes contro Camion cisterna! Cardinale Antonio Maria Vegliò estratto dalle lamiere : Il Cardinale Antonio Maria Vegliò è stato protagonista ieri di un incidente stradale fortunatamente per lui senza gravi conseguenze: si è infatti schiantato contro un camion cisterna a Fosso Sejore, tra Fano e Pesaro. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo lo schianto si sono vissuti attimi di apprensione per la sorte del Cardinale, che tuttavia fortunatamente non ha riportato nessuna grave ...

INCIDENTE IN A4 - AUTO CONTRO Camion : 2 MORTI/ Redipuglia - operazioni complesse e code : INCIDENTE stradale sulla AUTOstrada A4: schianto choc, AUTO sotto un CAMION. MORTI sul colpo 2 operai, lunghe code dopo il sinistro.

Auto entra contromano sulla statale a Monopoli : due Camionisti evitano tragedia : Gabriele Laganà L’anziano alla guida della vettura è stato prima fermato da due camionisti e poi aiutato a fare manovra per rimettere l’Auto nella giusta direzione L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari Automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Gli Autotrasportatori, infatti, nel ...

Monopoli - entra in contromano sulla statale e non riesce a fare manovra : i due Camionisti reagiscono così : Un’automobilista è entrata in contromano sulla statale 16, vicino a Monopoli, in provincia di Bari. Due camionisti, che si sono trovati l’auto di fronte, hanno ripreso la scena col telefono, commentando con ironia quanto stava accadendo. Poi, quando hanno notato la difficoltà dell’automobilista nel fare manovra, hanno deciso di scendere dal proprio mezzo. Video Facebook/Elio Sarcinella L'articolo Monopoli, entra in contromano ...

Tragico schianto all'alba - suv contro Camion : morti due giovani : Terribile incidente stradale sulla A8 a Milano Fiera, un Suv ha tamponato un camion: un 21enne e un 29enne sono morti...