Camilleri ricoverato in rianimazione per arresto cardiaco | condizioni critiche

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ledi salute dello scrittore siciliano Andrea, ideatore e autore dei romanzi della serie de 'Il commissario Montalbano', libri di successo diventati anche una serie televisiva di Rai Uno, sono davvero. Lo scrittore è statooggi, lunedi' 17 giugno 2018, per un improvviso. E' questo il bollettino medico comunicato nel pomeriggio dal personale medico dell'istituto ospedaliero 'Santo Spirito' di Roma dove, dalle ore 09.15, ènel reparto di terapia intensiva, area, la penna 93enne. Il bollettino medico Al momento i dottori non si sbilanciano sullo stato di salute dello scrittore. La prognosi, almeno per ora, rimane riservata, così come affermato dal dottor Roberto Ricci, specialista in cardiologia e responsabile del medesimo reparto presso il nosocomio capitolino. 'Sono attualmente in corso ulteriori esami ed ...

Corriere : Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è in rianimazione - Corriere : ?? Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è in rianimazione - Agenzia_Ansa : Lo scrittore Andrea #Camilleri ricoverato in gravi condizioni a Roma #ANSA -