Camilleri | medici | Condizioni restano critiche

Camilleri ricoverato - i medici : «Condizioni critiche - attaccato alle macchine per respirare» : Lo scrittore siciliano, 93 anni, è stato rianimato dai medici al suo arrivo all’ospedale Santo Spirito a Roma. 20 giorni fa era caduto in casa e si era rotto il femore

Medici : "Andrea Camilleri è molto grave" : 17.25 Restano critiche le condizioni di Andrea Camilleri, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santo Spirito di Roma. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino medico. Al'Asl Roma 1 fa sapere che lo scrittore 93enne è stato soccorso per un arresto cardiocircolatorio e quindi sottoposto a rianimazione cardio-respiratoria. E' ricoverato in rianimazione in assistenza ventilatoria meccanica e supporto farmacologico. Sono in corso ulteriori ...

