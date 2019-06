Camilleri in rianimazione all' ospedale Santo Spirito di Roma dopo un infarto «È grave»

Andrea Camilleri - grave arresto cardiaco : ricoverato in codice rosso - ora in rianimazione : Paura per Andrea Camilleri, il celebre scrittore, 93 anni, che è stato ricoverato in codice rosso all'Ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un arresto cardiaco. Camilleri si trova nel reparto di rianimazione. Stando alle primissime strutture che filtrano dalla struttura ospedaliera, sarebbe st

“Andrea Camilleri ricoverato in rianimazione : ha avuto un arresto cardiaco” : Andrea Camilleri è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. A dare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui lo scrittore siciliano 93enne è stato rianimato appena arrivato in ospedale. L'articolo “Andrea Camilleri ricoverato in rianimazione: ha avuto un arresto cardiaco” proviene da Il Fatto Quotidiano.