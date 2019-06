Call of Duty Modern Warfare più oscuro che mai | ispirazioni provenienti dal cinema

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Era indubbiamenta parecchio atteso il reveal diof, il nuovo capitolo della storica saga curata dai ragazzi si Infinity Ward. Un reveal che nel suo piccolo è riuscito a lasciare di stucco i videogiocatori che da anni seguono con interesse le vicissitudini del brand, vista l'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco. Una mancanza che tale non è, vista la volontà degli addetti ai lavori di “resettare” una delle saghe in assoluto più amate della serie e di riportarla ai fasti del passato, prima dell'avvento di tutte le particolarità futuristiche che ne hanno caratterizzato le ultime apparizioni. Un passo indietro per farne due avanti in sostanza, conofche ha il non facile compito di ripristinare l'antico splendore della serie e di riportare il brand in alto nelle classifiche di gradimento degli appassionati di sparatutto. ...

