Calciomercato Cagliari – Si lavora per il dopo Barella e Joao Pedro | i nomi al vaglio ...

Calciomercato 16 giugno- JuveNTUS: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. E' arrivata l'ufficialità. Il tecnico ora penserà al mercato e al nuovo piano in bianconero. Per il centrocampo piace Pogba. Cagliari: Eder potrebbe rappresentare una contropartita intrigante per il club rossoblù. Il giocatore piace parecchio a Maran, e l'attaccante potrebbe rientrare nell'affare Barella

Calciomercato Cagliari – Nell'era della tecnologia ci stiamo abituando a tutto. Ma un rinnovo di contratto via WhatsApp non l'avevamo mai visto. E' quanto successo a Cigarini con il Cagliari. Lo scambio di messaggi tra il presidente Giulini e il regista è tutto in un tweet del patron rosso-blu intitolato "deal done", affare fatto. Parte il presidente (in inglese): "Abbiamo un accordo?".

Calciomercato Cagliari – Il Cagliari programma il futuro. Dopo la salvezza raggiunta in campionato la dirigenza ha deciso di confermare l'allenatore Maran, continua dunque il progetto con l'obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro anche sul fronte Calciomercato, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' per la fascia Dimarco potrebbe rientrare

Calciomercato Lecce – Il Lecce fa sul serio dopo la promozione nel campionato di Serie A ed è letteralmente scatenato sul mercato con l'obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Ecco il punto sulle trattative secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Abate è stato proposto e viene valutato, ancora presto per definire il colpo Dragowski per la porta, chiesto al Cagliari

Calciomercato Inter – Nel corso di una cena svoltasi ieri sera a Milano, Inter e Cagliari hanno cominciato a parlare di Barella, per il quale i rossoblù chiedono 50 milioni. Trovato l'accordo con il giocatore nei giorni scorsi, l'Inter ha iniziato ufficialmente la trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella, profilo individuato dal club nerazzurro per rinforzare il proprio centrocampo. Nella serata di ieri c'è

Calciomercato Inter – La trattativa tra il Cagliari e l'Inter per l'approdo di Barella in nerazzurro entra sempre più nel vivo. La squadra milanese ha offerto tre contropartite oltre al conguaglio in denaro. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l'Inter per abbassare la richiesta iniziale di Giulini, che per Barella chiede 50 milioni, sta pensando di inserire nell'affare Eder (di ritorno dalla Cina)

Calciomercato Cagliari – Una salvezza, tranquilla, con pochi patemi, e la consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più. Ma è una buona base, per il Cagliari, da cui ripartire. Non servirà rivoluzionare, ma soltanto ritoccare anche in caso di cessione del pezzo pregiato, Barella. E' su di lui e sulla difesa, secondo il Corriere dello Sport, che i sardi dovranno lavorare per la prossima stagione. In difesa, più che per rimpiazzare qualcuno o per mancanza

Calciomercato Cagliari – Nonostante i 40 punti conquistati fino al momento in classifica la salvezza non può essere considerata al sicuro in casa Cagliari, la squadra di Maran dovrà raggiungere l'obiettivo nelle prossime due partite. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, programmate le prime mosse. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' l'intenzione del club è quella di puntare su Cragno e Pavoletti