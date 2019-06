Calcio | la Roma replica alle parole di Francesco Totti | “La sua percezione dei fatti è

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo la conferenza stampa di questo pomeriggio nella qualeha annunciato di aver presentato le proprie dimissioni dall’incarico di dirigente dellariservando dichiarazioni al vetriolo sulla proprietà, la società giallorosa non ha fatto tardare la propria versione deiattraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Nella prima parte si rivela come fosse stata offerta alla bandieranista la carica di Direttore Tecnico, ruolo vacante dopo la partenza di Monchi, ma come nessuna risposta sia arrivata da parte di. Nella seconda parte il passaggio più esplicito, dove si accusa esplicitamente l’ex giocatore di avere unadelle realtà distorta e non veritiera. Le polemiche proseguiranno sicuramente nei prossimi giorni e non renderanno semplice l’ambiente per il nuovo tecnico Paulo Fonseca, anche se a farne maggiormente le spese ...

