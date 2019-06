Calcio | Europei Under 21 | nella seconda giornata i campioni della Germania debuttano

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di lunedì 17 giugno : Due le gare odierne in programma per quanto concerne gli Europei Under 21 di Calcio, che vedranno scattare il Girone B, dopo le prime due partite di ieri del Girone A. Nella prima sfida, alle ore 18.30, la Serbia e l’Austria, le formazioni meno quotate del raggruppamento, almeno in fase di sorteggio, si sfideranno per provare ad impensierire le altre compagini. Si tratterà di una prima volta domani per l’Austria, unica esordiente ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia sfata finalmente il tabù chiamato Spagna : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia polverizza la Spagna 3-1! Furie Rosse in ginocchio - è l’alba della rinascita! : L’Italia compie l’impresa superando a Bologna per 3-1 la Spagna nella prima giornata del Girone A degli Europei Under 21 di Calcio: gli azzurrini si impongono in rimonta dopo aver subito il gol di Ceballos al 9′ grazie alla sontuosa doppietta di Federico Chiesa, che va in rete al 36′ ed al 64′. Chiude i conti Pellegrini dal dischetto. Mercoledì sfida tra capoliste con la Polonia, per mettere un piede in semifinale ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Polonia-Belgio 3-2. Gara inaugurale ricca di gol ed emozioni : Iniziano con cinque reti nella Gara inaugurale gli Europei Under 21 di Calcio: a Reggio Emilia la Polonia supera il Belgio per 3-2 nella prima Gara del Girone A e, in attesa di Italia-Spagna, si porta ovviamente in testa con tre punti. Diavoli Rossi ad un passo dall’eliminazione, vista la formula della rassegna e la forza delle altre squadre del raggruppamento. Nel primo tempo passa a condurre proprio il Belgio al quarto d’ora con ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Polonia vince la gara inaugurale : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 2019 : stasera Italia-Spagna. Inizia la rincorsa degli azzurrini verso Tokyo 2020 : Questa sera alle ore 21.00 (diretta tv su Raiuno, diretta streaming su RaiPlay, diretta live testuale su OA Sport) Iniziano a Bologna gli Europei Under 21 dell’Italia di Luigi di Biagio: l’avversario è il più ostico tra quelli inseriti nel Girone A oltre a Polonia e Belgio, che inaugureranno la rassegna alle ore 18.30, ovvero la Spagna. Le Furie Rosse non sembrano avere quella formazione dominante degli ultimi anni, ma restano tra le ...

Calcio - Europei Under21 2019 : orari e programma delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming : L’attesa è finita, e quest’oggi inizierà ufficialmente l’edizione 2019 degli Europei di Calcio under-21 2019, in cui la Nazionale allenata da Luigi Di Biagio cercherà di iniziare nel migliore dei modi il proprio torneo, affrontando alle ore 21 la temibile Spagna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, alle ore 21. Poco prima, ad aprire il programma, sarà però alle 18.30 il match tra Polonia e Belgio, che inaugurerà la ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna - è già una finale! Scontro diretto decisivo per le semifinali! : La Nazionale Under 21 inizia il suo cammino negli Europei 2019 (che ospita) e lo farà subito con un match delicatissimo. Domani alle ore 21.00 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, infatti, l’Italia attende le Furie Rosse spagnole, per un incontro che potrebbe già risultare decisivo nell’ottica della qualificazione al turno successivo, ovvero le semifinali. La formazione del CT Luigi Di Biagio aveva cerchiato in rosso nel calendario ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - Gigi Di Biagio : “Vogliamo sfatare il tabù Spagna - attaccheremo per fare gol. Meret titolare” : Vigilia rovente per l’Italia, domani sera (ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare la Spagna nel match che apre gli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale cercherà di incominciare col piede giusto, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un vero e proprio scontro diretto che sarà già determinante nella corsa verso il primo posto nel girone che garantisce la qualificazione alle semifinali. Il CT Gigi ...

Calcio - Europei Under21 : le formazioni a confronto. La chiave della partita sarà a centrocampo : Siamo ormai alla vigilia della sfida inaugurale degli Europei Under21 2019, appuntamento di primo piano della stagione calcistica che si svolgerà tra Italia e San Marino e che vedrà protagoniste 12 formazioni di assoluto valore. La spedizione azzurra allestita dal Commissario Tecnico Gigi Di Biagio ha tutte le carte in regola per tornare sul gradino più alto del podio continentale, a distanza di quindici anni esatti dall’ultimo trionfo nel 2004. ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Spagna ai raggi X. Avversaria che fa paura con Fabian Ruiz - Oyazarbal e Fornals : Domenica sera comincia l’avventura dell’Italia negli Europei Under21. Un cammino degli azzurrini che partirà con la Spagna in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta del gruppo A. Il regolamento del torneo prevede che solo la prima stacca matematicamente il biglietto per le semifinali e, considerando Belgio e Polonia un gradino sotto, la sfida tra due giorni può davvero essere decisiva. Una Spagna che si presenta ...