Calcio | esordio show per l' Uruguay in Coppa America | 4-0 all' Ecuador

Calcio - Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador 4-0. Dominio della Celeste all’esordio : Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’Uruguay nell’edizione 2019 della Copa America 2019 di Calcio. La Celeste infatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’Ecuador nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gli uruguayani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis ...

Calcio - Europei Under21 2019 : tutto esaurito per l’esordio dell’Italia! Già venduti complessivamente oltre 150mila biglietti : Domenica 16 giugno lo stadio “Dall’Ara” di Bologna sarà tutto esaurito per Italia-Spagna, gara d’esordio degli azzurrini agli Europei Under21 di Calcio. Ci saranno quindi 28.310 tifosi per la partita che darà al via al camino della Nazionale, che ha grandi ambizioni in questa rassegna continentale. Gli iberici saranno subito un avversario ostico, ma la squadra di Gigi Di Biagio potrà contare su giocatori di grande qualità per aprire con una ...

Mondiali di Calcio femminile – L’Italia trionfa all’esordio - Bertolini a 360° : “dal successo alla riduzione del campo e del tempo per le donne - ecco cosa penso” : Le parole di Milena Bertolini dopo il successo dell’Italia contro l’Australia all’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019 “Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : ottimi dati di ascolto per l’esordio dell’Italia - 3.5 milioni davanti alla tv : L’Italia può gioire non soltanto per la vittoria della Nazionale femminile nell’esordio ai Mondiali di Francia 2019, ottenuta per 2-1 con un gol allo scadere di Barbara Bonansea contro la ben più quotata Australia. L’incontro che ha riportato l’azzurro ai Mondiali femminili dopo vent’anni ha infatti riscosso un più che valido successo televisivo. Su Rai2, infatti, sono stati 2.826.000 gli spettatori interessati al ...

Mondiali di Calcio femminile - l’Italia vince all’esordio con l’Australia : finisce 2 a 1 : l’Italia vince grazie a un gol nei minuti di recupero di Barbara Bonansea il match d’esordio ai Mondiali femminili contro l’Australia. Allo Stade Du Hainaut di Valenciennes le azzurre si impongono in rimonta, alla rete delle australiane con Sam Kerr al 22′ replica nella ripresa una doppietta Bonansea in gol al 56′ e al 94′. L'articolo Mondiali di calcio femminile, l’Italia vince all’esordio con l’Australia: ...

Mondiali di Calcio femminile – Giuliani pazzesca : rigore parato all’esordio - ma l’Australia si porta in vantaggio [VIDEO] : Giuliani da applausi: il portiere azzurri para il rigore dell’Australia, ma Kerr approfitta del rimbalzo e va ugualmente a segno E’ iniziata da quasi mezz’ora la prima partita della nazionale italiana femminile ai Mondiali di Francia 2019. Le azzurre sono scese in campo cariche e motivate a far bene e hanno mostrato coraggio e tenacia fin dai primi minuti di gioco. Ottime giocate per Gama e Bonansea, alla quale è stato ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia vuol vincere contro l’Australia all’esordio. Le azzurre devono crederci : “Stringiamci a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò“. L’inno di Mameli lo conosciamo tutti e questa esortazione ad unirsi per combattere è piuttosto chiara. E’ con lo stesso spirito, fiero e desideroso di superare ogni ostacolo, che la Nazionale italiana di Calcio femminile inizierà la sua avventura nei Mondiali 2019. Allo Stade du Hainaut a Valenciennes le azzurre scenderanno in campo contro l’Australia, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Germania e Spagna esordio vincente - tris della Norvegia contro la Nigeria : Seconda giornata di incontri nei Mondiali 2019 di Calcio femminile che ha riguardato i gruppo A e B. La Germania nel pomeriggio ha superato, non senza soffrire, la Cina 1-0. Le tedesche, campionesse olimpiche a Rio 2016, sono riuscite a piegare la strenua resistenza delle asiatiche grazie alla marcatura di Giulia Gwin al 66′. Una rete fondamentale per iniziare con il piede giusto l’avventura iridata. Nel medesimo girone la Spagna ...

Mondiali di Calcio femminile – L’Italia pronta all’esordio - la carica del ct azzurro Bertolini : “abbiamo fatto passi avanti” : Domani l’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole del ct Bertolini alla vigilia della sfida contro l’Australia “Se una nazionale forte come l’Australia ci teme, vuol dire abbiamo fatto dei passi in avanti. Vuol dire che il nostro movimento è cresciuto, vuol dire che stiamo mettendo le giocatrici nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio. E mi fa piacere che le giocatrici italiani ...

Mondiali di Calcio femminile – Domani l’esordio delle azzurre - Gama e la crescita dell’Italia : “è significativo che le rivali inizino a temerci” : Domani l’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le sensazioni del capitano Sara Gama “E’ la vigilia più attesa, ci stiamo preparando da molto tempo e abbiamo voglia di affrontare la competizione che ogni calciatrice sogna di giocare quando è piccola. Siamo abbastanza serene, anche se non eravamo abituate a tutta questa attenzione. Sappiamo che dobbiamo rimanere fedeli al campo e ai nostri valori, che sono ...

Campionato Mondiale di Calcio femminile 2019 - spettacolo nella cerimonia d’apertura : Francia vittoriosa all’esordio - 4-0 alla Corea del Sud [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Francia cala il poker all’esordio : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Mondiali di Calcio femminile 2019 – Verso l’esordio delle azzurre - Danile Sabatino dà la carica : “non siamo qui solo per partecipare” “ : La carica di Daniela Sabatino alla vigilia dell’esordio della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali femminili 2019 Allenamento a porte aperte questa mattina allo stadio ‘Christophe Laurent’ di Valenciennes per la nazionale femminile, un’ora e mezzo di lavoro sul campo per preparare l’esordio nel mondiale con l’Australia. Circa duecento spettatori hanno seguito il secondo allenamento in terra francese ...

Calcio - Mondiali Under 20 : l’Italia sfida l’Ecuador per dar seguito alla positiva prova d’esordio : Seconda gara per l’Italia ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. A Bydgoszcz gli azzurrini si preparano ad affrontare la sfida con l’Ecuador, dopo aver già vinto in maniera brillante contro il Messico: questo vuol dire che un ulteriore successo spalancherebbe le porte dei quarti di finale ai nostri giocatori. L’Italia, all’esordio, ha messo in mostra un 3-5-2 in grado di funzionare, con il dominio a ...