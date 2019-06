Calcio | Copa America 2019 | Uruguay-Ecuador 4-0 Dominio della Celeste all’esordio

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’nell’edizionedi. Lainfatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gliani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis Saurez, ha insaccato non dando scampo al portiere avversario. La partita si è fatta ancor più in discesa per l’espulsione al 24′ di Quinteros che ha lasciaro gliiani in 10 contro 11. Con un uomo in più, la formazione allenata da Oscar Washington Tabarez ha letteralmente dilagato sfruttando alla perfezione la potenza di fuoco del proprio attacco con le reti d Edinson Cavani al 33′ e di Suarez al 44′. Avanti 3-0 e, in ...

