Cagliari Il candidato alla carica di Sindaco Paolo Truzzu è stato il più votato

Il M5S ha espulso il suo candidato sindaco a Cagliari per post contro l’aborto e le unioni gay : "Idee medievali che non fanno parte del DNA del Movimento 5 Stelle. Chi le condivide non avrà il nostro simbolo": così fonti pentastellate hanno spiegato la revoca della certificazione M5S al candidato sindaco di Cagliari. Alessandro Murenu era finito in mezzo alle polemiche nelle scorse ore per aver pubblicato su Facebook dei post contro l'aborto e le unioni omosessuali.

Il M5s ha tolto il simbolo al candidato sindaco di Cagliari per le sue frasi anti aborto : "Ci sono valori che fanno parte del Dna del Movimento, come l'idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell'uomo. Nel lavoro, in famiglia, in amore. Ribadiamo che siamo lontani anni luce dalle posizioni espresse al congresso di Verona e oggi torniamo sull'argomento per prendere le distanze da quanto affermato dal candidato a sindaco di Cagliari Alessandro Murenu". E' quanto si apprende da una nota M5s. "Ci vuole rispetto per ...

