ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) No al risarcimento per imateriali e morali subiti dai ragazzi cremaschi vittime, lo scorso 20 marzo, del dirottamento dell’autobus sul quale viaggiavano insieme ai propri insegnanti. Le famiglie degli studenti dellaVailati di Crema si sono appoggiate a diversi studi legali tra Crema e Milano chiedendo un indennizzo ad Autoguidovie, lache gestisce il(oltre 1000 dipendenti e un giro d’affari consolidato di 135 milioni di euro, si legge sul sito aziendale), e allo stesso istituto scolastico cittadino. Ma sia lache l’azienda non si assumono alcuna responsabilità in merito. O meglio: quello dellanon è un esplicito diniego, tuttavia la decisione viene demandata ai livelli scolastici più alti, dal provveditorato in su. “Allacontestiamo il mancato controllo da parte degli insegnanti, i quali avrebbero dovuto vigilare che ...

petergomezblog : Bus dirottato, madre di Adam: “Nostri figli meritano cittadinanza, ma dopo promesse nessuno si è fatto sentire” - Noovyis : Un nuovo post (Bus dirottato, la società di trasporto e la scuola media rifiutano di pagare i danni alle famiglie d… - Cascavel47 : Bus dirottato, la società di trasporto e la scuola media rifiutano di pagare i danni alle famiglie dei ragazzi… -