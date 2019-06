Bomba carta e spari nel quartiere Miano | alba di guerriglia a Napoli

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Unae una 'stesa', raid armato conin aria, aneldi. Nel rione San Gaetano, alle 4 del mattino circa, ignoti, a bordo di scooter, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale davanti l'ingresso di una palazzina in via Teano, all'isolato 8; l'esplosione ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo e 6 auto parcheggiate. Presumibilmente le stesse persone hanno poi esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Indagano i carabinieri.

