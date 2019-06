Bollette | entro luglio 2020 obbligatorio passare al mercato libero

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) La data utile è stata solo spostata di 12 mesi grazie al decreto Milleproroghe, ma la chiusura per quanto riguarda ildella maggior tutela per luce e gas è ormai cosa certa. In pratica al 1°tutti i titolari di una utenza dell’energia elettrica o del gas metano, che sono sotto ancora sotto iltutelato, dovranno lasciare i loro attuali gestori e sceglierne uno nuovo dal. Dal secondo semestre dell’anno venturo pertanto, cittadini privati, commerciati, piccole imprese e così via, cioè chi oggi si trova ancora a pagare leneltutelato, dove i prezzi e le condizioni sono regolate dalle autorità (Enel servizio elettrico per esempio), dovrà traslocare ad un’altra compagnia del, dove i prezzi li fanno direttamente le ditte fornitrici in regime di concorrenza. Non è una opzione perché iltutelato cesserà di ...

Claudio1976cb1 : Vuoi lavorare? Sei stanco dei soliti network???????????.... Ti offro la possibilità di risparmiare sulle bollette di luc… - _drunkinhope : Bella raga ho scoperto di avere 1.85€ nel portafoglio e 2€ nella carta ed entro 10 giorni devo fare un regalo ad un… - zerikogdr : @uzukarma sì devo pagare le bollette dell'acqua entro la fine della settimana -