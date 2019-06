Boccioli di rose di Maria Cristina Pizzuto

Proposta di matrimonio convincente - banconote per un totale di 30 mila euro piegate come Boccioli di rose - la ragazza ha subito accettato : Un giovane ha scelto un modo molto “concreto” e originale per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo: le ha offerto un bouquet composto da 999 “rose di banconote”, dove le banconote erano piegate a forma di bocciolo. Il ragazzo, un programmatore cinese, ha scelto questo curioso modo per fare la fatidica domanda per convincere anche i genitori di lei: per quanto non si siano mai opposti alla relazione, gli avevano fatto più volte capire ...