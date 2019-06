BLACKOUT IN ARGENTINA E URUGUAY 50 milioni senza corrente | individuato il guasto

BLACKOUT elettrico senza precedenti in Argentina e Uruguay : guasto causato dal maltempo - gli aggiornamenti : Blackout senza precedenti in SudAmerica, proprio nei giorni della sentitissima Coppa America (l’equivalente sudamericano degli Europei di calcio). “Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica” ha lasciato al buio i due Paesi, ha fatto sapere la compagnia Edesur Argentina, che conta 2,5 milioni di clienti. Sarebbero inoltre state coinvolte aree del Brasile, del Cile e del Paraguay. Secondo Edesur, ...

Argentina : BLACKOUT da guasto centrale : 18.28 L'enorme blackout che ha colpito vari Paesi sudamericani è stato causato da un guasto al sistema di trasporto dell' energia dalla centrale idroelettrica di Yacyretà, al confine con il Paraguay. Lo ha fatto sapere il ministro dell' Energia argentino, spiegando che non c'è stato intervento umano. Ad amplificare il danno ha contribuito l'ora del guasto,"avvenuto in un momento della giornata in cui il consumo di elettricità è basso. I ...

Enorme BLACKOUT elettrico in SudAmerica - situazione drammatica in Argentina : “è il più grave di sempre” : L’inedito Blackout che interessa oggi tutto il territorio e la popolazione dell’Argentina e non solo, e’ il piu’ importante mai registrato nella storia del Paese per numero di persone coinvolte, superando un precedente di 20 anni fa, che in piena estate duro’ ben undici giorni, colpendo pero’ solo 600.000 persone di Buenos Aires e provincia. Effettivamente, ha dichiarato la portavoce della compagnia Edesur, ...

BLACKOUT - energia in 3 regioni Argentina : 16.30 E' ripresa in parte l'erogazione dell' elettricità, dopo il Blackout che ha lasciato al buio Argentina, Uruguay e alcune zone di Brasile e Cile. Ripristinata la distribuzione di energia elettrica in tre regioni argentine. Lo fa sapere l'agenzia nazionale per l'energia in un comunicato. Il governo parla di "collasso" e avverte che ci vorranno diverse ore prima che la situazione torni normale.

L’enorme BLACKOUT in Argentina e Uruguay : Due nazioni intere – decine di milioni di persone – sono senza luce dall'alba, a causa di "un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica"

Maxi BLACKOUT in Argentina - Uruguay - Brasile e Paraguay : 50 milioni senza luce : L’annuncio della società Edesur Argentina: la causa sarebbe un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica. Bloccati treni e segnali stradali