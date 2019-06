Bitter Sweet | trame | il marito di Demet commissiona l’omicidio di Ferit

Bitter Sweet - spoiler luglio : Ferit e Nazli si scambiano un bacio appassionato : La nuova telenovela di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che narra le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman, è finalmente approdata sulla rete ammiraglia Mediaset. Arrivano delle anticipazioni che sicuramente faranno esultare di gioia i telespettatori. I due protagonisti nei prossimi episodi italiani, che dovrebbero andare in onda a luglio 2019, dopo essersi ritrovati grazie a ...

Bitter Sweet - ottava puntata : Ferit non ottiene la custodia di Bulut a causa di Asuman : La nuova serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da una settimana, è già in grado di far emozionare il pubblico. Nell’ottavo appuntamento, che verrà trasmesso mercoledì 19 giugno, Asuman commetterà un gesto ignobile in cambio di un'importante somma di denaro. A causa della giovane Piran, il datore di lavoro di Nazli non riuscirà ad ottenere la custodia del nipote Bulut. In particolare la ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di martedì 18 giugno 2019: Ferit, dopo aver appreso che Hakan e Demet hanno inviato una richiesta per l’affidamento di Bulut, teme per l’incolumità del bimbo e così condivide tutti i suoi dubbi con un avvocato, con Engin e con Nazli. A quest’ultima, Ferit chiede anche di non uscire di casa insieme a Bulut, in modo da non farsi cogliere di sorpresa dai ...

Bitter Sweet Anticipazioni 18 giugno 2019 : Battaglia legale per l'affidamento di Bulut : Ferit vuole impedire che Hakan e Demet ottengano l'affidamento di Bulut. Intanto Asuman viene colta in flagrante mentre ruba in un negozio.

Anticipazioni Bitter Sweet : HAKAN ha ucciso ZEYNEP e DEMIR? : I telespettatori di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore hanno assistito nei giorni scorsi al primo evento drammatico che caratterizzerà le prossime puntate italiane della telenovela: Demir e ZEYNEP, i genitori del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), sono infatti morti in seguito ad un’apparente incidente stradale. Un grosso colpo di scena rimetterà però in discussione l’intera storyline… Bitter Sweet, Anticipazioni: Bulut ...

Anticipazioni Ferit e Nazli - a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e foto) : primo bacio Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il momento tanto atteso è arrivato Il primo bacio tra Ferit e Nazli non arriverà subito sebbene in diverse scene i due saranno lì lì per scambiarselo; pensate che Nazli a un certo punto sognerà di lasciarsi andare tra le braccia di Ferit ma sarà Falos a […] L'articolo Anticipazioni Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e foto) proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet Anticipazioni 17 giugno 2019 : A chi sarà affidato Bulut? : Dopo l'incidente, Bulut è rimasto orfano. Chi si occuperà di lui? La famiglia si impegna a riorganizzarsi per accudire il bambino.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : Can Yaman sorprende con una foto : Can Yaman di Bitter Sweet: la foto che ha fatto impazzire i fans Can Yaman è entrato ormai nel cuore del pubblico di Canale5 con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore turco nella soap opera veste i panni di Ferit, il giovane uomo d’affari bello e dai modi burberi. In queste ore Can Yaman ha fatto impazzire i suoi fans su Instagram pubblicando una foto. Nelle scatto, visibile in apertura il bell’attore si ...

Bitter Sweet - spoiler del 17 e 18 giugno : lotta per l'affidamento del piccolo rimasto orfano : Appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet, ingredienti d’amore, riguardanti ciò che accadrà nella soap turca lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno. Su Canale 5, a partire dalle 14:45, nuovi ed avvincenti episodi vedranno protagonista il piccolo Bulut, nipote di Ferit, rimasto orfano a seguito della morte dei genitori, avvenuta in un tragico incidente stradale. rimasto ferito alle gambe il piccolo, in ospedale, verrà consolato da Nazli, ...

Bitter Sweet - anticipazioni : incomincia la battaglia legale per l’affidamento di Bulut : Nazli e Ferit - Bitter Sweet Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la nuova soap turca in onda su Canale 5, è già riuscita a conquistare una buona parte del pubblico: le avventure di Nazli (Ozge Gurel) e di Ferit (Can Yaman), nei primi giorni di programmazione, si sono infatti assestate intorno al 18% di share (pari a circa 2 milioni di telespettatori). Questa settimana sarà dato grande spazio alla tragedia occorsa al piccolo Bulut, ...

Bitter Sweet anticipazioni : Aslan lotta per l'affidamento del nipote : Oggi 17 giugno inizia una nuova settimana di programmazione per la soap turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45. Nel corso della settimana, le vicende avranno come principale protagonista il piccolo Bulut, nipote di Ferit, rimasto orfano a causa della morte di entrambi i genitori in seguito ad un tragico incidente stradale. La vita del piccolo cambierà per sempre, ma anche quelle ...

Bitter Sweet - trama del 18 giugno : Nazli cade tra le braccia del suo datore di lavoro : Nuovo appuntamento con la soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 dal lunedì al venerdì. Le intricate avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, hanno già catturato l’interesse dei telespettatori italiani. Le puntate in programmazione questa settimana, si preannunciano entusiasmanti. Gli spoiler del settimo episodio di martedì 18 giugno svelano che ci sarà una scena molto emozionante, perché ci ...

Bitter Sweet - spoiler : i genitori di Bulut sono morti per mano di Hakan : La serie televisiva turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che in madre patria ha già ottenuto un grande successo è già entrata nel cuore del pubblico italiano. Nelle prossime puntate, verrà alla luce una sconvolgente verità sul drammatico decesso di Demir e Zeynep (genitori del piccolo Bulut). Questo lutto inaspettato continuerà ad essere al centro delle trame dello sceneggiato per parecchio tempo. Le anticipazioni rivelano che si scoprirà ...

Bitter Sweet - spoiler : Nazli scopre che Ferit ha avuto in passato una relazione con Demet : Il nuovo e appassionante sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuerà a lasciare con il fiato sospeso i telespettatori. Le anticipazioni dei futuri episodi rivelano che la protagonista Nazli Piran, oltre a scoprire che il piccolo Bulut, a cui si è affezionata molto, è stato affidato per volere del giudice ai coniugi Onder con l’aiuto di sua sorella Asuman, farà un’altra scoperta scioccante. L’aspirante cuoca verrà a sapere che ...