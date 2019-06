Bergamo | travolto a posto di blocco | muore carabiniere**

liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un carabiniere di 41 anni è morto la scorsa notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo,da un’auto. Il militare stava effettuando undiin via Albisetti, quando, poco prima delle 3, è stato investito da un’auto e trascinato per decine di metri.

