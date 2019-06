Bergamo | Meloni su carabiniere ucciso | ' pena esemplare per assassino'

liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Roma, 17 giu. (AdnKronos) - “Travolto e trascinato per 50 metri da un conducente ubriaco che non si è fermato al posto di blocco: le mie condoglianze alla famiglia delmentre faceva il proprio dovere per la sicurezza di tutti noi. Giustizia per Emanuele Anzini,esem

alessandra_gb : Giorgia Meloni Travolto e trascinato per 50 metri da un conducente ubriaco che non si è fermato al posto di... - meloni_giacomo : Ancora con i metalmeccanici FIM. Una delegazione di pensionati della FNP di Bergamo alla manifestazione oggi a Mila… - meloni_giacomo : RT @CislBergamo: ?? Mentre aumentano le promesse occupazionali, si svuotano gli uffici, le corsie degli ospedali e le strade in cui gli oper… -