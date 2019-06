Emanuele Anzini : A Bergamo il carabiniere travolto e ucciso da un’auto

(Di lunedì 17 giugno 2019) La tragedia in provincia di. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno,, aveva 41 anni. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte al quale lo scorso anno avevano già sequestrato la patente. E' accusato di omicidio volontario. Arrestato per omicidio stradale un 34enne che la notte scorsa haundi 41 anni a un posto di blocco nella Bergamasca. L'uomo al volante pare fosse in stato di ebbrezza: già lo scorso anno gli era stata ritirata la patente., figlio a suo volta di un, stava effettuando dei controlli lungo via padre Albisetti, la strada provinciale che da Presezzo e Bonate Sopra porta a Sotto il Monte Giovanni XXIII. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il vetro dell'auto si è distrutto nello schianto. Immediato l'allarme via radio da parte del collega che era con lui: sul posto sono arrivate l'automedica e due ambulanze, ma per ilnon c'era ormai più nulla da fare.