Bergamo | carabiniere travolto e ucciso al posto di blocco Al conducente era già stata

Bergamo - carabiniere investito e ucciso al posto di blocco : arrestato il conducente : Pina Francone La tragedia in provincia di Bergamo, dove un uomo non si è fermato all’alt, travolgendo e uccidendo il militare Non si è fermato al posto di blocco e ha falciato un carabiniere, uccidendolo. La tragedia nella notte in provincia di Bergamo, in località Terno d'Isola. Qui il militare era in pattuglia in via Padre Albisetti insieme a un collega, quando un veicolo non si è fermato all'alt, investendolo: a perdere la vita un ...