Bergamo | carabiniere investito e ucciso al posto di blocco | arrestato il conducente

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Pina Francone La tragedia in provincia di, dove un uomo non si è fermato all’alt, travolgendo e uccidendo il militare Non si è fermato aldie ha falciato un, uccidendolo. La tragedia nella notte in provincia di, in località Terno d'Isola. Qui il militare era in pattuglia in via Padre Albisetti insieme a un collega, quando un veicolo non si è fermato all'alt, investendolo: a perdere la vita un uomo dell’Arma di 41 anni della compagnia di Zogno. Un impatto violentissimo, che hasul colpo il, scaraventato in aria. L'incidente mortale attorno alle tre di notte e appena dopo l'impatto ilsarebbe scappato, per poi tornare suldi sua sponte, giusto qualche minuto dopo, così come riporta il Corriere della Sera. Il responsabile è un 34enne della zona, che è statodalle forze dell'ordine di...

Corriere : Bergamo, travolge e uccide un carabiniere a un posto di controllo - Noovyis : Un nuovo post (Bergamo, carabiniere travolto e ucciso al posto di blocco. Al conducente era già stata ritirata la p… - infoitinterno : Bergamo, carabiniere travolto e ucciso da un'auto. Arrestato il conducente -