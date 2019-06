Beppe Convertini | Chi è? Rocco Casalino smentisce raccomdazioni | La Vita in Diretta

Beppe Convertini piange a Storie Italiane/ 'Mio padre è morto ma non l'ho mai perso' : Beppe Convertini piange a Storie Italiane raccontando della sua vita e della sua famiglia: 'Mio padre è morto ma non l'ho mai perso'

La Vita in Diretta Estate dal 17 giugno con Beppe Convertini e Lisa Marzoli : Lisa Marzoli e Beppe Convertini Accoppiata inedita e alquanto sorprendente al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta Estate: lunedì 17 giugno Lisa Marzoli e Beppe Convertini si insedieranno nel pomeriggio di Rai 1, per tenere compagnia al pubblico e affrontare come di consueto temi d’attualità, gossip e costume. Lo faranno insieme a tanti ospiti, collegandosi con i luoghi italiani in cui l’Estate prende forma, ascoltando ...

Vita in diretta - "Beppe Convertini raccomandato da Rocco Casalino"?. Rai e politica - lui scrive a Dagospia : Minaccia querela, Rocco Casalino. D'altronde, il tema è spinosissimo: Rai, politica, amicizie e raccomandazioni. Nei giorni scorsi si era sparsa la (brutta) voce secondo cui dietro la promozione di Beppe Convertini, storico volto Mediaset ed ex Grande Fratello, alla conduzione della Vita in diretta

Chi è Beppe Convertini - nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate e amico di Rocco Casalino : Beppe Convertini è il nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate che nei giorni scorsi ha fatto discutere soprattutto per via della sua amicizia con Rocco Casalino. Attore, modello e conduttore, Giuseppe “Beppe” Convertini è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto ed è arrivato al successo quando era giovanissimo, mostrando da subito le sue doti artistiche. Classe 1971, quando era poco più che maggiorenne si è trasferito a ...

