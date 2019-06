Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme anche nel lavoro per Castrocaro (Di lunedì 17 giugno 2019) Grande colpaccio di Lucio Presta che riporta Castrocaro su Rai due e si aggiudica due conduttori d'eccellenza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Simona Ventura come presidente di giuria. Lo avevano preannunciato in molti, ma ora la notizia è ufficiale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino saranno insieme nel nuovo Castrocaro, lanciato da Lucio Presta. Un Festival storico che ha portato al successo artisti del calibro di Zucchero, Luca Barbarossa e Giogliola Cinquetti.



Un'edizione tutta nuova che riporterà lo spettacolo ai vecchi fasti secondo il progetto dell'agente televisivo e produttore, che poterà il 3 settembre la finale su Rai2 e Radio2.Il primo colpaccio Presta lo ha fatto per la conduzione che sarà di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che dopo il grande successo di "Made in Sud" avrà anche un programma su Rai due in autunno. La coppia che è tornata insieme da poco è amatissima dal pubblico e ritrovare insieme sarà una vera gioia per tutti i fan, soprattutto dopo le voci di una presunta dolce attesa di Belen.

Prestigioso presidente di giuria sarà Simone Ventura anche lei reduce dal successo di “The Voice of Italy”. Uno spettacolo che si preannuncia davvero incandescente che Presta ha commentato: “Ho avuto la fortuna di vincere il bando triennale per l'organizzazione del Festival e la novità più importante è l’iscrizione assolutamente gratuita per i concorrenti”.



Per partecipare ci si può presentare alle selezioni dal vivo, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna o iscriversi sul sito (www.festivaldicastrocaro.tv) Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati gli artisti selezionati per il concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che sarà trasmessa in diretta su Rai2 e Radio2.