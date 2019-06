Basket 3×3 | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Italia | uomini in

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Con l’avvicinamento dei Mondiali di3×3, di scena questa settimana ad Amsterdam, è il momento di ricordare ulteriormente come dterre olandesi si può arrivare finodi, nelle quali la disciplina farà il proprio debutto a cinque cerchi. Il sistema di ingresso in terra nipponica è identico pere donne. Bisogna innanzitutto chiarire un punto importante: dalla World Cup (il nome ufficiale dei Mondiali) non ci si qualifica direttamente per le. I tre posti sul podio, infatti, conducono semplicemente al torneo Preolimpico che si svolgerà, in sede e date da definire, il prossimo anno. In caso di piazzamento nei primi tre del Giappone, però, laal Preolimpico viene estesa alla quarta classificata. Al Preolimpico parteciperanno il Paese che lo ospita, le già citate prime tre dei Mondiali dell’uno e ...

il_cala : Durante la conferenza stampa Totti ha avuto una percentuale di congiuntivi azzeccati pari alla mia nei tiri da 3 a basket - peafighe : RT @alecanwait: Oggi buongiorno solo al Treviso Basket che stasera si gioca gara 3 della finale e se dovessimo vincerla andremmo in quellA… - Pianeta_Basket : A2 Playoff - Tegola Orlandina, oltre a Triche anche Joe Trapani out per Gara 3 -