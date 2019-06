BARELLA ALL' INTER? Maxi offerta al Cagliari | individuato il suo sostituto

Nicolò BARELLA all'Inter?/ Vertice col Cagliari : offerti 35 milioni più tre giocatori : Nicolò Barella-Inter, nuovi aggiornamenti sulla trattativa con il Cagliari: in programma un Vertice nelle prossime ore, le ultime notizie.

Infortunio Zaniolo/ Video - scontro col portiere - botta alla testa : esce in BARELLA : Infortunio Zaniolo, il centrocampista dell'Italia Under 21 esce dopo una brutta botta alla testa dopo uno scontro con l'estremo difensore della Spagna.

Infortunio Zaniolo - botta alla testa per il centrocampista : trasportato in BARELLA : Infortunio Zaniolo – Il centrocampista della Roma costretto ad uscire verso la fine del primo tempo della sfida tra Italia e Spagna Under 21. Fatale, per lui, una botta subita alla testa a metà prima frazione in occasione di uno scontro con il portiere spagnolo. Fuori in barella (sostituito da Orsolini), il giovane calciatore è stato probabilmente trasportato in ospedale per accertamenti, anche se sembra non esserci nulla di ...

BARELLA all'Inter?/ Incontro con l'agente in sede - accordo vicino con il Cagliari : Nicolò Barella-Inter, ci siamo: vertice in corso con l'agente del centrocampista del Cagliari, ecco le cifre dell'affare e le contropartite.

Volleyball Nations League – Che spavento per Paola Egonu : malore in campo - l’azzurra portata via in BARELLA [FOTO] : L’Italia batte la Corea del Sud 3-1, ma a Perugia tutti sono in allarme per Paola Egonu: malore in campo per l’azzurra, i dettagli E’ andata in scena ieri una nuova sfida di Volleyball Nations League femminile: le azzurre di Mazzanti hanno affrontato la Corea del Sud, trionfando per 3-1 nella seconda tappa della manifestazione, in corso a Perugia. Nonostante la vittoria, l’Italia ha vissuto momenti di ...

Sarri aspetta Juve - BARELLA all’Inter è fatta : Ore decisive per il valzer delle panchine. Sarebbero infatti imminenti gli annunci di Sarri alla Juventus (dove porterebbe con se' dal Chelsea EMERSON PALMIERI), GIAMPAOLO al Milan e FONSECA alla Roma, mentre SEMPLICI ha rinnovato con la Spal e DE ZERBI ha fatto sapere che rimane al Sassuolo. In casa Genoa tira aria di addio a PRANDELLI (dovrebbe subentrare ANDREAZZOLI), alla Sampdoria dovrebbe invece arrivare PIOLI. Confermato MONTELLA, dopo un ...

Qualificazioni Euro2020 - Grecia-Italia : che botta! BARELLA atterra un raccattapalle a bordo campo [VIDEO] : Barella, che colpo! Il calciatore della Nazionale italiana affonda un raccattapalle durante la sfida contro la Grecia Splendida vittoria ieri sera per l’Italia nella sfida valida per le Qualificazioni ad Euro2020 contro la Grecia. Durante il match non è di certo mancato lo spettacolo, grazie alle tre reti segnate dagli azzurri ma non solo. A diventare virale è stato infatti in particolar modo un episodio che ha visto protagonista ...

Nazionale - BARELLA fa il fenomeno : che gol in allenamento! [VIDEO] : E’ uno dei giovani talenti italiani, e non per niente andrà ad “aiutare” l’Under 21 all’Europeo dopo le due gare di qualificazione della Nazionale maggiore contro Grecia e Bosnia. Niccolò Barella ha parlato ieri in conferenza stampa dicendosi concentrato soltanto alla maglia azzurra, il mercato in questo momento non gli interessa e ci sarà modo e tempo per pensarci successivamente. Nel frattempo, il ...

Chiesa e BARELLA pensano solo all’Italia - ma l’attaccante precisa : “Il comunicato di ieri? Non so nulla…” : Sono tra i talenti migliori dell’Italia e non per niente al centro di numerosi rumors di mercato. Ma la loro testa è esclusivamente alla Nazionale, per le due gare di qualificazione, e agli Europei Under 21. Chiesa e Barella hanno parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Il primo, come confermato dalla sua società ieri, non si muoverà da Firenze, anche se lui non sembra esserne al corrente: “Non ho parlato con ...

Italia Under 21 – All’Europeo con i “big” - sogno Donnarumma - ci sono BARELLA e Chiesa : l’11 di Di Biagio fa paura [FOTO] : 1/14 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Sassari - cade dalla BARELLA all'ospedale e muore mentre aspetta gli esami : cade dalla barella all'ospedale e muore. Una donna sarda di 93 anni di Villanova Monteleone, nel Sassarese, è morta tre giorni dopo la sua caduta da una barella all'interno...

Troppo vento per l'elicottero. Il ferito viene portato a valle in BARELLA : Sono state necessarie quasi 7 ore di intervento per soccorrere uno scalatore che nel pomeriggio di ieri, 5 maggio, si è procurato una sospetta frattura a una gamba scalando alla Parete Calva di Piode. ...

Paura per Salah - colpo alla testa : l’attaccante lascia il campo in BARELLA [FOTO] : 1/4 AFP/LaPresse ...