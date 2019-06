Balneazione 2019 | Cosenza | tornano conformi i punti a Corigliano-Rossano e Trebisacce

Balneazione 2019 - Calabria : un punto non conforme a Trebisacce e due a Villapiana : Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Trebisacce e Villapiana, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di Balneazione. Per Trebisacce, risultato non conforme, con il valore di Enterococchi intestinali pari a 520 (valore limite 200), il punto “Campo Sportivo”. Per Villapiana, risultati non conforme, con il valore di Enterococchi intestinali pari a 240 (valore limite 200), ...