Bagnai | ' Euro buona idea? Nessun economista lo dice | tranne qualche fenomeno da talk show'

(Di lunedì 17 giugno 2019) Alberto, nell'intervista a '1/2 in più', ilcondotto su Rai 3 da Lucia Annunziata, ha affrontato la situazione politica ed economica odierna, rilasciando dichiarazioni molto ferme nei confronti della Ue. A suo parere, se le richieste finanziarie fatte all'Italia dovessero dimostrare una natura pretestuosa, il Ministro Tria sarà pronto a replicare con un netto "no". Ha poi affrontato anche l'ipotesi che lo vede come possibile Ministro degli Affaripei, spiegando che non la esclude come possibilità, ma che al momento esistono solo ipotesi giornalistiche. 'Se l'Ue dovesse assumere un atteggiamento ricattatorio e mafioso, Tria dirà no' Alberto, Presidente della commissione finanze del Senato, di fronte alla Annunziata ha affrontato tutti i temi caldi economici del momento e, come suo solito, lo ha fatto in modo decisivo e fermo., infatti, per chi ancora ...

ricpuglisi : @MarcoCantamessa @AlfonsoFuggetta @FPanunzi @monacelt Bagnai per attaccare l'euro venderebbe sua madre a un nano (c… - Corriere : No euro e prof di cembalo : chi è Bagnai (Lega), possibile ministro - rebaf136 : RT @FabbioSabatini: Proviamo a unire i puntini tra le sparate di Borghi, Bagnai e Savona degli ultimi giorni. (Thread lungo e inadatto ai… -