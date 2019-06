Auriemma su Tuttosport | “C’è il timore che Sarri voglia Koulibaly alla Juve”

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Su, Raffaeleparla dell’arrivo diJuventus spostando l’ottica d“questione morale” al mercato. Asono sempre piaciuti Hysaj e. Ed è proprio il futuro di Kalidou a preoccupare i tifosi del Napoli. “E’ forte ilche il K2 possa lasciare Napoli. Ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas Manolas, 28 anni da tre giorni, con un quadriennale da 3.5 milioni a stagione, più ricchi bonus. Nentre la Roma verrebbe soddisfatta con il pagamento della clausola rescissoria 36 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite come Diawara”. Secondol’investimento è troppo alto per la sola sostituzione di Albiol. “E’ uno da scenario da circa 130 milioni di euro. Soldi che la Juventus verserebbe per(non ...

