Attenzione alle diete sui social e in palestra | arrestati falsi nutrizionisti | i consigli

(Di lunedì 17 giugno 2019) Con l’avvicinarsi della bella stagione sono in molti a prendere in considerazione il ricorso ad un nutrizionista per una dieta per l’estate. I Carabinieri dei NAS, da sempre in prima linea al contrasto dell’abusivismo nelle figure professionali della salute, stanno attuando un monitoraggio, anche online, dei dispensatori improvvisati di “” alimentari. Il NAS di Napoli, tramite ilnetwork “Facebook“, è riuscito a rintracciare un personal trainer, con attività presso unadel circondario, che vantava una specializzazione mai conseguita in Scienze dell’Alimentazione. E’ stato sufficiente un rapido sopralluogo dei locali di uno studio medico ubicato nel capoluogo partenopeo, che lo stesso soggetto aveva aperto a suo nome, per essere certi di trovarsi di fronte ad un falso medico-nutrizionista. Risultato: sigilli allo ...

