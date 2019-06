Astronomia | stasera occhi al cielo per la “Luna della Fragola” | sarà la notte più dolce

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) La luna piena del mese di giugno, visibile stal’ultimaprimavera e prende il nome di. Questo nome deriva dal fatto che cade nel miglior momento dell’anno per la maturazione delle fragole. La luna tecnicamente diventerà piena alle 10:31 del mattino, ma secondo la NASA apparirà piena per circa 3 giorni intorno a questo momento. Secondo l’agenzia spaziale, la LunaFragola deve il suo nome alla tribù degli Algonchini a causa“stagione relativamente breve per raccogliere le fragole nel Nord America nordorientale”. Storicamente, gli europei la chiamavano anche ladel Sidro” odel Miele”, a causabevanda al miele fermentato. La ricerca indica che giugno era considerato anche il miglior periodo per raccogliere il miele dalle api, secondo la NASA. Non è chiaro quanto sia reale la relazione tra questadel Miele” e la ...

