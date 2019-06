Ascolti TV | Domenica 16 giugno 2019 L’Under 21 vince con il 29 4% | Lontano da Te crolla

Ascolti tv domenica 16 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Spagna - Italia, Europei U21, ha registrato .000 telespettatori, share 29,4%. Su Rai 2 Elementary ha registrato .000 telespettatori, share 7,1%. NCIS .000, 5,9%. Su Rai 3 Report ha registrato .000 telespettatori, share 6,8%. Su Canale 5 La serie Lontano da te, seconda puntata, ha registrato 1.656.000 telespettatori, share 8,9%. Su Italia 1 Il film Catwoman ha registrato .000 telespettatori, share 5,1%. Su ...

Ascolti Tv Domenica 16 giugno - vola l’Under 21 al 29.4% - male Lontano da Te 8.9% : Ascolti Tv Domenica 16 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Italia – Spagna (3-1) U.21 – Rai 1 – 5.6 milioni e 29.4%Lontano da Te – Canale 5 – 1.65 milioni e 8.9%NCIS – Rai 2 – milioni e % Elementary – Rai 2 – milioni e %Report – Rai 3 – milioni e % (dalle 20:30)Catwoman – Italia 1 – milioni e %CR4 – Rete 4 – mila e %Non è ...

Ascolti TV | Domenica 16 giugno 2019 : Federico Chiesa (da Facebook) Su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Spagna ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Lontano da Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Elementary è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Catwoman ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti Tv Domenica 16 giugno : Ascolti Tv Domenica 16 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Italia – Spagna (3-1) U.21 – Rai 1 – milioni e %Lontano da Te – Canale 5 – milioni e %NCIS – Rai 2 – milioni e % Elementary – Rai 2 – milioni e %Report – Rai 3 – milioni e % (dalle 20:30)Catwoman – Italia 1 – milioni e %CR4 – Rete 4 – mila e %Non è l’arena Best ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Due grandi dirette fanno Ascolti nella domenica di Sky Sport : Due grandi dirette Sport nella giornata di ieri di Sky. Alle 13, la Nazionale di calcio femminile ha debuttato contro l’Australia. Il match è stato seguito su Sky Sport Mondiali da 704 mila spettatori medi con il 4,6% di share e oltre 1 milione...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% tra calcio 14.2% e F1 10.1% - bene la Nazionale Femminile (18.5%) : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 -1.377 milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – 1.117 milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%La Furia dei Titani ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5%) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% debutta tra calcio 14.2% F1 10.1% e NCIS : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 – milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%Che Storia è la musica ...

Ascolti tv domenica 9 giugno 2019 : I principali dati Auditel di una domenica ormai estiva, tra Mondiali di Calcio Femminile e nuove serie. Prime Time Su Rai 1 Portogallo - Olanda, finale di UEFA Nations League, ha registrato 2.969.000 telespettatori, share 14,2%. Su Rai 2 NCIS .000, 6,6%. Elementary ha registrato .000 telespettatori, share 5,6%. Su Rai 3 Che storia è la Musica ha registrato .000 telespettatori, share 5,3%. Su Canale 5 La serie Lontano da te ha ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019 : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). A seguire Elementary segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 La Furia dei Titani ha ...