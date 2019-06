Ascolti tv | dati Auditel domenica 16 giugno | oltre 5 6 milioni per Italia – Spagna

Ascolti tv - i dati Auditel incoronano la Ballata per Genova : Successo venerdì 14 giugno per Ballata per Genova, l’evento di Rai1 in omaggio alla città ferita dal crollo del ponte Morandi. Lo spettacolo, condotto da Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini con la partecipazione di tanti artisti italiani, ha vinto la prima serata con il 18.5% di share e 3 milioni 164mila spettatori, battendo nettamente il film di Canale 5 La battaglia di Hacksaw Ridge (1 milione 471mila con ...

Ascolti tv - dati auditel venerdì 14 giugno All Together Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...

Mediaset gode - la D'Urso non scuce un euro alla Prati e trionfa. Ascolti - dati clamorosi : "Picchi del 31%" : È stata costretta a mandare a casa Pamela Prati all'ultimo minuto, ma per Barbara D'Urso è arrivato comunque il premio degli Ascolti. La tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, orfana della Prati a causa della richiesta di migliaia di euro avanzata per partecipare in studio ma arricchita dall

Ascolti tv - dati Auditel Mercoledì 12 giugno : Live non è la d’Urso vince anche senza Pamela Prati : anche senza Pamela Prati, assente benché fosse stata annunciata come ospite, ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 conquista la prima serata del 12 giugno con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Un matrimonio da favola‘, ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, seguito da Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 5 giugno : testa a testa Seat Music Awards e Live non è la d’Urso : È un testa a testa abbastanza serrato quello nella classifica degli Ascolti della prima serata del 5 giugno tra Rai1 e Canale 5. La rete ammiraglia Rai con ‘Seat Music Award‘ ha ottenuto infatti 3.294.000 telespettatori e il 16,97% di share, mentre ‘Live – Non è la D’Urso‘ in onda sul canale Mediaset ha conquistato 3.030.000 telespettatori ma uno share più alto, per la maggiore durata: 19,96%. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv dati Auditel lunedì 3 giugno : semifinale Grande Fratello 16 vola al 21% di share : La semifinale del Grande Fratello 16 in onda il 3 giugno su Canale 5 vince il prime time con 3 milioni 366mila telespettatori e il 21% di share. Su Rai1, il primo episodio della fiction Volevamo andare lontano ha invece registrato un seguito di 3 milioni e 153mila telespettatori con uno share del 14,9%. Ascolti tv prime time Report, nella prima serata di Rai3, è stato visto da 2 milioni 148mila telespettatori, con share al 9,2%. Buon esordio, in ...

Ascolti tv - dati Auditel di giovedì 30 maggio : vince Il giudice meschino con 4.4 milioni : Il film-tv interpretato da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri ‘Il giudice meschino‘ su Rai1 vince il prime time del 30 maggio con 4.488.000 telespettatori (22,4% di share). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con ‘All Together Now‘ che ha totalizzato 2.398.000 telespettatori e uno share del 13,86%. Terzo posto per ‘The Voice of Italy’, il talent musicale in onda su Rai2 ...