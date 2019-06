Ascoltare musica fa bene a tutti | è contro lo stress e le malattie

Estate 2019 : cuffie - auricolari e speaker per Ascoltare la musica e fare festa : La musica è un punto fisso dell'Estate 2019: che sia in auto o sotto l'ombrellone, abbiamo bisogno di rilassarci con le nostre playlist preferite. Dai piccoli auricolari wireless ai grandi speaker per la casa, esistono decine di gadget pensati per permetterti di godere dei tuoi artisti preferiti in ogni momento della giornata. Per questo abbiamo deciso di raccogliere i migliori auricolari, speaker, cuffie e soundbar da acquistare ...

Come Ascoltare musica dalla TV : Volete sfruttare il vostro televisore del soggiorno per ascoltare i brani preferiti stando comodamente seduti sul divano ma non sapete quale metodo utilizzare per fare ciò. All’interno di questa nuova guida odierna vi spiegheremo nello leggi di più...

Il primo yacht che permette di Ascoltare musica sott’acqua : (Foto: Pershing) C’è un nuovo innovativo sistema chiamato Music Hull, montato per la prima volta al mondo a bordo dei nuovi yacht di lusso Pershing 8X per trasformare lo scafo in un vero e proprio altoparlante, facendolo vibrare e – in una possibile rivoluzione dell’intrattenimento – trasmettendo il suono sott’acqua. La funzione è pensata sia per quando ci si ferma per un bagno al largo sia per le attività di immersione ...

Ascoltare musica senza video : così Youtube può ridurre le emissioni : Uno studio dell’università di Bristol ha mostrato come Youtube potrebbe essere più ecologico riducendo i propri “sprechi digitali”. Lo studio spiega che la piattaforma di condivisione video potrebbe ridurre le sue emissioni di anidride carbonica, pari a 300mila tonnellate annue, semplicemente consentendo agli utenti a cui interessa di Ascoltare musica di riprodurre l’audio di un video senza trasmettere le immagini. Moltissimi utenti di Youtube ...