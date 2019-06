Arrivederci Roma | Francesco Totti | «Speravo che questo giorno non arrivasse mai»

Totti : «Lascio - ma è un Arrivederci. Americani volevano i romani fuori da tutto. Conte? Ho chiamato solo lui» Diretta Video : Nel Salone d'Onore del Coni Francesco Totti tiene una conferenza stampa per spiegare i motivi dell'addio alla As Roma. Accreditati 250 giornalisti. I posti a sedere sono 160, più 30...

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è un addio ma un Arrivederci" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo momento prenderò altre strade, ma se un’altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto. ...

