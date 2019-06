optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Finalmente il debutto di The 100 6 inpotrebbe avere una data. La sesta stagione dello show post-apocalittico targato CW è attualmente innegli Stati Uniti, e nel nostro Paese arriverà in autunno.Iinindicano l'8 ottobre con un episodio a cadenza settimanale. Inizialmente verrà trassul canale a pagamento di Mediaset,, e in seguito dovrebbere sul canale 20 del digitale terrestre, come accaduto in precedenza con le altre stagioni.The 100 6 è composta da tredici episodi totali e si presenta come una sorta di rebootserie stessa. Dopo la distruzioneTerra, il gruppo formato da Clarke, Bellamy, Octavia, Echo, Raven, Shaw, Murphy, Emori e tutti gli altri giungono nel pianeta tracciato dal Monty e Harper, che prima di morire hanno affidato loro il figlio Jordan. Sanctum, questo il nomenuova ...

_diana87 : Arriva The 100 6 in Italia su Premium Action? Primi dettagli sulla messa in onda della sesta stagione - OptiMagazine : Arriva #The100 6 in Italia su Premium Action? Primi dettagli sulla messa in onda della sesta stagione… - forelskz : comunque io sto aspettando un cb dei the rose che non arriva -