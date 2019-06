Arrestati in Thailandia gli Italian Bonnie & Clyde

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Avevano commesso numerose truffe in Italia, una anche ai danni di George Clooney, creando una linea di abbigliamento a nome della star, ignara di tutto. Una coppiaa, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, è stata arrestata a Pattaya, in, grazie a un'operazione condotta dagli agenti dell'Interpol di Roma e di una squadra speciale della Crime Suppression Division della Royal Thai ed è in attesa dell'estradizione. (Lapresse) Redazione 

