Ardita è un talebano Così Ferri e Spina | intercettati | parlavano del pm

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lo scandalo che ha travolto la magistratura si infittisce e dalle intercettazioni non emergono soltanto le trame e gli intrighi tra politici e magistrati, ma anche i giudizi espressi su alcuni procuratori. Sebastiano, pubblico ministero catanese e membro del Csm, ”è un”, uno per cui “o è bianco o e nero”. CosìCosimo, deputato del Partito democratico e Luigi, consigliere dimissionario del Csm, del pm siciliano. Dalle intercettazioni pubblicate da AdnKronos emerge come si volesse sfruttare il rigore di, che era inconsapevole della strumentalità dell’esposto presentato da Stefano Fava contro Ielo e Pignatone, per cercare di risolvere quanto più velocemente possibile la questione in modo da approfondire la vicenda in prima commissione. Luigiera contrario e spingeva ...

