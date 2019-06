Annunciato anche Honor 20 Pro per l’Italia | il comunicato ufficiale

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il ban USA ha sicuramente tramortito il produttore cinese, che comunque ha tenuto botta, non arrendendosi ad una forma di restrizione che avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Il lancio di20 e20 Pro è capitato proprio a ridosso della baraonda che ha investito l'OEM, che non si è perso d'animo e ha continuato a lottare per la propria egemonia. Ilche ci è stato inoltrato stamane dall'ufficio stampa dalla divisione italina ne è la prova lampante:20 potrà essere acquistato presso le maggiori catene di elettronica a partire dal 28 giugno, al prezzo consigliato di 499 euro, e dal 24 giugno in anteprima sul sito Hi(difficile trovare un prodotto del genere ad un prezzo inferiore).Ci sarà spazioper20 Pro, che arriverà per il mercato italiano, come precisato dall'ufficio stampa. La coppia andrà ad aggiungersi a20 Lite, ...

neolhhada : @Gyeomison (aggiungo anche che il fatto che gli skz venissero in europa si sapeva da aprile mentre i got7 se non sb… - OptiMagazine : Annunciato anche #Honor20Pro per l'Italia: il comunicato ufficiale - nearsociopath : @cruelnox secondo me l’altra data è in australia o giù di lì, anche perché non ha ancora annunciato date in australia -