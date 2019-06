Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco | è in rianimazione

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)Questa mattina, lo scrittore siciliano, 93 anni, è statoperal Santo Spirito di Roma. I medici lo hanno rianimato non rianimato appena arrivato in ospedale. A riferirlo è il Corriere.it. Ma dall’ospedale, al momento, non trapelano notizie. Soltanto di pochi giorni fa la sua ultima polemica con il ministro dell’interno, Matteo Salvini. Lo scrittore se l’era presa con il leader della Lega per la sua scelta di usare il rosario in campagna elettorale. «Mi dà un senso di vomito», aveva detto. «Scrivi che ti passa» era stata la replica del ministro. L’inventore del commissario Montalbano si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che ...

