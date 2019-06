“Andrea Camilleri ricoverato in rianimazione | ha avuto un arresto cardiaco”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Andreaè statoinall’ospedale Santo Spirito di Roma per uncardiaco. A dare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui lo scrittore siciliano 93enne è stato rianimato appena arrivato in ospedale. L'articolo “Andreain: hauncardiaco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San… - Corriere : Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è in rianimazione - Corriere : ?? Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è in rianimazione -