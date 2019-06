Andrea Camilleri resta in condizioni critiche | il bollettino medico sullo

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019)versa “in, ed è in prognosi riservata ricoverato in rianimazione”. Lo afferma Roberto Ricci, direttore del reparto di Cardiologia del Santo Spirito, dove lo scrittore è stato trasportato stamane per un arresto cardiorespiratorio.“Il paziente - ha spiegato Ricci - è stato immediatamente sottoposto a manovre di rianimazione cardiorespiratorie, al termine dei quali è stata ripristinata l’attività cardiorespiratoria. Attualmente è ricoverato in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico. Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico e terapeutico”.

matteosalvinimi : Mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San… - lauraboldrini : Forza Andrea, siamo tutti con te! #Camilleri - Corriere : Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è in rianimazione -