Andrea Camilleri | il tweet di Fiorello | “Avanti maestro!”

(Di lunedì 17 giugno 2019) FQ Magazinericoverato in rianimazione per un arresto cardiaco: è in gravi condizioni, parenti e amici in ospedaleè stato ricoverato questa mattina alle 9.15 in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma per unarresto cardiaco. Lo scrittore siciliano è in gravi condizioni ed è stato rianimato appena arrivato in ospedale: “È arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”, spiega in una nota dell’ospedale. E poco prima dell’arrivo del bollettino medico (“le condizioni dello scrittore sono gravi”),twitta e augura al suo amico che tante volte ha imitato di non mollare: ...

matteosalvinimi : Mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San… - lauraboldrini : Forza Andrea, siamo tutti con te! #Camilleri - Corriere : Andrea Camilleri ricoverato per arresto cardiaco: è in rianimazione -