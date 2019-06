Amministrative in Sardegna | Cagliari e Alghero al centrodestra Centrosinistra chiede

Sardegna - elezioni Amministrative 2019 : a Cagliari centrodestra avanti - ballottaggio a Sassari : elezioni amministrative Sardegna 2019, i risultati. Sono in corso gli spogli nelle maggiori città dell’isola, mentre le operazioni sono state già concluse nei centri minori. Risultato già acquisito ad Alghero, dove Mario Conoci del centrodestra è in netto vantaggio sul sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra. Conoci è al 53,03% contro il 31,98% di Bruno, mentre Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle non supera il 15%. Cagliari: ...

Amministrative - Cau il primo sindaco della Lega in Sardegna : Tittino Cau e' il primo sindaco leghista di sempre in Sardegna. A ufficializzarlo e' il segretario regionale del Carroccio, e deputato, Eugenio Zoffili. "A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano - dice - festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, Tittino Cau. E' una grande soddisfazione per il nostro movimento". "Illorai e' un paese simbolo della nostra azione politica tra la gente in Sardegna - continua il segretario -: ...

Elezioni Amministrative in Sardegna Eletti i primi 9 sindaci (c’è un leghista) I dati dei comuni|Cagliari|Sassari : Partecipazione giù di sette punti rispetto al 2016. In lizza solo i candidato di centrodestra e centrosinistra dopo il forfait del M5S. Chiamati alle urne in 400.000