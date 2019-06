ilfogliettone

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tittino Cau e' illeghista di sempre in. A ufficializzarlo e' il segretario regionale del Carroccio, e deputato, Eugenio Zoffili. "A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano - dice - festeggiamo illeghista in, Tittino Cau. E' una grande soddisfazione per il nostro movimento". "Illorai e' un paese simbolonostra azione politica tra la gente in- continua il segretario -: dai 2.000 abitanti degli anni '50, ora purtroppo ridotti a 850 residenti, festeggiamo il nostroleghista, Tittino Cau, meccanico e agricoltore. Da Illorai con il nostro nuovoparte il progettocontro lo spopolamento dell'Isola, con iniziative concrete che sottoporremo a tutti i sindaci sardi, al nostro Governatore Solinas e al Governo di Roma".

ilfogliettone : Amministrative, Cau il primo sindaco della Lega in Sardegna - - matildesjt : RT @SardiniaPost: #Amministrative #Sardegna Titino Sebastiano Cau eletto a Illorai. È il primo sindaco della Lega in Sardegna (era l'unico… - SardiniaPost : #Amministrative #Sardegna Titino Sebastiano Cau eletto a Illorai. È il primo sindaco della Lega in Sardegna (era l'… -