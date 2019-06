Alle elezioni presidenziali in Guatemala si andrà al ballottaggio tra Sandra Torres e

Bari - presunti voti di scambio Alle ultime elezioni politiche comunali : indaga la Procura : C'è massima riservatezza da parte della Procura di Bari intorno ad un'inchiesta che potrebbe avere risvolti a dir poco clamorosi. Nei giorni scorsi, infatti, molti cittadini baresi hanno denunciato presunti voti di scambio alle recenti elezioni comunali, che hanno visto trionfare nuovamente il sindaco Antonio Decaro. Lo stesso primo cittadino, non appena ha saputo dei presunti episodi corruttivi di alcune forze politiche locali, si è offerto ...

Elezioni europee - l’indagata Lara Comi : “No a incarichi politici - voglio essere libera di difendermi dAlle accuse” : Silvio Berlusconi le ha chiesto di restare, Lara Comi ha rinunciato. Motivo? Vuole essere libera da ruoli politici per difendersi dalle accuse di finanziamento illecito e truffa per cui è indagata nell’inchiesta sulle presunte tangenti in Lombardia. O, almeno, questa è la versione che i diretti interessati hanno consegnato alle agenzie di stampa. Candidata per Forza Italia alle Elezioni europee nella circoscrizione Nord Ovest, ...

Grecia Alle elezioni anticipate il 7/7 : 22.26 Il presidente della Grecia Pavlopoulos ha ufficialmente confermato le elezioni anticipata al 7 luglio, tre mesi prima del previsto. Il Presidente ha avuto un colloquio con il primo ministro Tsipras, che aveva deciso per elezioni anticipate dopo la sconfitta del suo partito Syriza alle elezioni Europee del 26 maggio. Tsipras ha spiegato di voler evitare mesi di campagna elettorale, chepotrebbero avere conseguenze negative sull'economia ...

Crocifisso coperto con lo scotch - Alle elezioni è (ancora) guerra di simboli : A Signa, provincia di Firenze, un Crocifisso posto nell'aula in cui era allestito un seggio per il turno di ballottaggio per...

Lavoro - Ferrovie dello Stato cerca laureati. Come prendere parte Alle selezioni : Per i giovani laureati ci sono interessanti opportunità lavorative nelle Ferrovie dello Stato. Il Gruppo ha infatti programmato due recruiting day nel mese di luglio volti all'assunzione di nuovo personale da inquadrare con contratti a tempo indeterminato e da impiegare presso diverse sedi dislocate sul territorio nazionale.Continua a leggere

Elezioni - M5s e Lega Alleati? Alle Comunali sono insieme sulla scheda elettorale : Vertici pentastellati sorpresi per il "caso Malnate", comune del varesotto dove al ballottaggio per la prima volta nella...

Matteo Salvini - al voto se arriva la condanna dell'Europa. La strategia per sbancare Alle elezioni : "Matteo Salvini nonostante la vittoria fa campagna elettorale adesso più di prima. Si scaglia contro l'Unione europea, minaccia di abbattere il tetto del 3%", confida un ministro grillino a Il Messaggero. "E' ormai evidente che si prepara a rompere e andare alle elezioni in settembre cavalcando il n

Elezioni a settembre. Salvini evoca ritorno Alle urne : Non ne può più Matteo Salvini. Il leader della Lega ha ricevuto un mandato chiaro dagli italiani: fare. I grillini

Germania - Nahles lascia la guida dell’Spd dopo la débâcle Alle elezioni europee : “Non ho più il sostegno necessario” : La corsa di Andrea Nahles alla guida dell’Spd, e forse anche la sua carriera politica, si ferma davanti al 15,8% raccimolato alle europee del 26 maggio, il peggior risultato nella storia del partito. La leader dei socialdemocratici tedeschi, superati nel voto europeo dai Verdi, ha annunciato per domani le proprie dimissioni da presidente del partito e per lunedì quelle da capogruppo del Sozialdemokratische Partei Deutschlands al Bundestag. ...

Navigator - via Alle selezioni : duemila euro al mese per tremila posti : Gli elenchi dei candidati ammessi e tutti i dettagli dei test di selezione per i Navigator, la procedura che darà il via...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : ritornano Italia e Spagna - occhio Alle selezioni interne per i Mondiali : Dopo la prima tappa di Poznan, a distanza di soli sette giorni, la Coppa del Mondo di Canoa velocità esaurisce il proprio calendario con le gare di Duisburg, dove non ci sarà la paraCanoa, ma dove rientreranno alcune formazioni di rilievo come l’Italia e la Spagna, assenti in Polonia. occhio anche alle selezioni interne di molte Nazionali in vista dei Mondiali, come capiterà anche in casa azzurra in alcune specialità olimpiche. Rientrerà ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - come partecipare Alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Le vere percentuali dei partiti italiani Alle elezioni europee : In televisione analizziamo i dati d’ascolto dei programmi utilizzando soprattutto quattro parametri: audience, share, contatti netti e rating.I primi due sono abbastanza noti: l’audience misura l’ascolto medio di un programma, si sommano gli ascolti dal primo all’ultimo minuto e si dividono per il numero dei minuti; lo share è la percentuale di quell’ascolto, fatto cento chi ha un televisore acceso, si ...

Elezioni 2019 - sempre in tv e sui giornali ma “trombati” nell’urna. Ecco i personaggi noti non eletti Alle comunali : “Un ottimo risultato considerato il luogo“. Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno Diego Fusaro, il filosofo noto grazie alle continue apparizioni televisive, che si era candidato sindaco di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Ha preso 281 voti, pari al 2,84%, classificando quinto su cinque aspiranti primi cittadini. “Come diceva Silone – continua – è il seme sotto la neve. Abbiamo difeso la legalità ...