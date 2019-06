Al via le riprese di The Umbrella Academy 2 | foto col cast della serie Netflix alla prima

Al via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi : casting ancora aperti - ecco come partecipare : La stagione televisiva è ormai al termine ma si sta già lavorando a pieno ritmo alla prossima e proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi in onda su Rai1, molto probabilmente, in autunno. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sembra che le riprese abbiamo presto il via a Reggio Emilia proprio ieri nel centro storico riportando i presenti al periodo dell'immediato dopoguerra, data di ...

Aldo - Giovanni e Giacomo tornano al cinema : al via le riprese di «Odio l’estate» : Aldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAvevano detto che avrebbero preso strade diverse, per dedicarsi ciascuno ai propri progetti. Poi, sarebbero tornati, perché nessun litigio, nessun’acredine era ...

Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film» : Christian De Sica dirige l'horror comedy italiano con Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e suo figlio Brando. Sono partite ieri, 3 giugno 2019, le riprese del nuovo film di Christian De Sica. “Sono solo Fantasmi” soggetto di Nicola Guaglianone verrà girato interamente a Napoli. Nel cast, oltre ...

Sono solo Fantasmi Christian De Sica dà il via alle riprese «Oggi comincia il nostro film» : Christian De Sica dirige l'horror comedy italiano con Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e suo figlio Brando. Sono partite ieri, 3 giugno 2019, le riprese del nuovo film di Christian De Sica. “Sono solo Fantasmi” soggetto di Nicola Guaglianone verrà girato interamente a Napoli. Nel cast, oltre ...

Il Commissario Ricciardi - al via in Puglia le riprese della nuova fiction Rai : Sono iniziate a Taranto le riprese della fiction Rai sul Commissario Ricciardi, poliziotto napoletano nato dalla penna della scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo le tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale, il volto del protagonista sarà quello dell'attore avezzanese Lino Guanciale. De Giovanni è già "padre" dei romanzi, diventati poi una serie Rai in due stagioni, de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Massimiliano ...

Al via le riprese della serie Netflix White Lines di Alex Pina - il creatore de La Casa de Papel e Il Molo Rosso : La serie Netflix White Lines di Alex Pina sta prendendo vita a Maiorca: la produzione è stata avvistata in diversi punti dell'isola, dove sono iniziate le riprese degli episodi che arriveranno sulla piattaforma non prima del 2020. A confermarlo è la stessa Vancouvermedia, la società di produzione di Alex Pina, il creatore de La Casa de Papel e Il Molo Rosso, che ha condiviso diverse notizie riguardanti l'avvio delle riprese della ...

Romulus - al via le riprese della serie tv sulla nascita di Roma : (illustrazione di Riccardo Monti/Sky) Dopo aver raccontato le vicende di Romolo e Remo nel suo film Il primo re, il regista Matteo Rovere fa il suo debutto in televisione tornando ad affrontare i miti fondativi della cultura latina. Sarà infatti lo showrunner di Romulus, un nuova produzione originale Sky realizzata assieme a Cattleya e Groenlandia, distribuita poi in tutto il mondo da Itv Studios. Proprio a giugno partiranno le riprese di ...

Romulus - via alle riprese della nuova serie Sky Original sulla nascita di Roma : Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto della nascita di Roma nella nuova serie Sky Original: Romulus, una serie di Matteo Rovere, al suo esordio alla regia di un progetto televisivo. Prodotta da Sky, Cattleya e...

Al via le riprese di Ciro l’Immortale a San Giorgio a Cremano : Marco d’Amore sul set del film spin off di Gomorra : L'estate ci divide dalla fine di quest'anno e dall'arrivo di Ciro l'Immortale al cinema ma i fan di Gomorra possono consolarsi con le prime novità che arrivano dal set del film spin off dell'amata serie Sky. Proprio il finale della quarta stagione della serie ci ha regalato il primo teaser promozionale del film con protagonista Marco d'Amore e questo è bastato per mandare in tilt il pubblico. Alcuni hanno pensato che quella fosse la conferma che ...

Quello su Francesco Totti sarà un docufilm e non una serie tv - riprese al via all’Olimpico col Capitano sulla sedia da regista : Inizialmente sembrava che l'autobiografia di Francesco Totti Un Capitano fosse destinata a diventare una serie tv, invece si tratterà di un docufilm, le cui riprese sono già iniziate a Roma. Wildside ha acquistato i diritti del libro di Francesco Totti per realizzarne un adattamento, che sulle prime era stato annunciato come una produzione seriale. Ora, invece, la conferma che si tratterà di un progetto destinato alle sale cinematografiche, ...

Il Paradiso delle Signore - torna in autunno : al via le riprese : Nuova stagione in arrivo in autunno per il Paradiso delle Signore. La Rai annuncia con entusiasmo che le riprese riprenderanno a breve.

Al via le riprese di We Are Who We Are la serie di Luca Guadagnino per HBO e Sky : trama e dettagli sulle location : Qualche settimana fa vi avevamo annunciato l'arrivo di We Are Who We Are ovvero la prima serie tv firmata da Luca Guadagnino e finalmente, direttamente da Cannes, sono arrivati nuovi dettagli sul progetto che prenderà forma proprio nei prossimi giorni. In particolare, proprio Variety è riuscito a intervistare il famoso regista italiano in quel di Cannes in occasione del Festival strappandogli qualche dettaglio in più sul suo primo progetto ...

Al via le riprese della seconda stagione de Il Cacciatore : Sono iniziate a Palermo da pochi giorni le riprese della seconda stagione della fiction Il Cacciatore che vedremo su Rai due a fine anno. Quattro puntate con Francesco Montanari protagonista, ancora una volta, di una serie concreta che già nella prima stagione ha portato in casa Rai bei numeri. La serie La serie Rai è tratta dal romanzo di Alfonso Sabella dal titolo "Il Cacciatore di mafiosi". Sabella è un ex magistrato che viene trasferito da ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 : al via le riprese della fiction con Gianni Morandi : Lunedì 6 maggio sono cominciate le riprese della terza stagione de L’ISOLA di PIETRO 3, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. Ancora una volta Gianni Morandi sarà il protagonista, accompagnato da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Vedremo un nuovo caso da risolvere, amori inattesi, nuovi personaggi adolescenti ed anche un nuovo Vicequestore ...